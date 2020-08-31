На юго-востоке Москвы подстрелили подростка

Полиция проводит проверку после конфликта между двумя подростками на юго-востоке Москвы, в ходе которого один из них выстрелил в другого. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

По данным пресс-службы, ссора между молодыми людьми состоялась во дворе на улице маршала Голованова еще 29 августа. В ходе перепалки один подросток выстрелил в оппонента из травматического оружия.

Пострадавший был госпитализирован.

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