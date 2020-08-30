Число жертв взрыва в порту Бейрута возросло до 190

Жертвами разрушительного взрыва в порту Бейрута стали 190 человек, пострадали более 6,5 тыс. жителей города, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на еженедельный отчет правительства республики.

К настоящему времени, согласно данным отчета, три человека остаются пропавшими без вести, около 300 тыс. человек остались без крова, от взрыва пострадали более 50 тыс. жилых домов.

Ранее власти сообщали о 170 погибших в результате трагедии.

Мощный взрыв произошел в ливанской столице 4 августа. Большая часть города оказалась разрушена. Причиной трагедии стало ненадлежащее хранение 2 750 тонн аммиачной селитры.

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