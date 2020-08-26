Названа предварительная причина взрыва в доме на западе Москвы
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Взрыв в жилом доме на западе столицы мог произойти из-за проблем с газовой колонкой, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
По предварительным данным, неисправность колонки могла привести ко взрыву с последующим пожаром, рассказал источник.
Ранее стало известно, что после взрыва в жилом доме на западе Москвы на улице Кубинке начался сильный пожар, огонь охватил три этажа здания. На данный момент известно об одном пострадавшем.
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