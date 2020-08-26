Названа предварительная причина взрыва в доме на западе Москвы

Взрыв в жилом доме на западе столицы мог произойти из-за проблем с газовой колонкой, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

По предварительным данным, неисправность колонки могла привести ко взрыву с последующим пожаром, рассказал источник.

Ранее стало известно, что после взрыва в жилом доме на западе Москвы на улице Кубинке начался сильный пожар, огонь охватил три этажа здания. На данный момент известно об одном пострадавшем.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— После взрыва в жилом доме на западе Москвы начался пожар