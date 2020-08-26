Более 30 лесных пожаров было потушено в России за прошедшие сутки

За минувшие сутки лесопожарные службы потушили 34 лесных пожара в России. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление Авиалесоохраны.

«По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 25 августа в России ликвидировано 34 лесных пожара на площади 4 242 гектара», — говорится в сообщение ведомства.

К концу суток на территории России действовало 66 лесных пожаров, которые активно тушили. Наибольшая площадь возгораний была зафиксирована в Красноярском крае — более 55 тыс. гектаров.

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