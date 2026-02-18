В мессенджер Max добавили чат-бот «Госуслуги»

Соцфонд России: чат-бот «Госуслуги» в Max сообщает о новшествах на портале

Специальный чат-бот «Госуслуги», появившийся в мессенджере Max, оперативно сообщает пользователям обо всех изменениях на одноименном портале. Об этом рассказали в пресс-службе Социального фонда России, пишет РИА Новости.

«Для него (Max. — «Газета.Ru») создан специальный чат-бот «Госуслуги», который оперативно сообщит обо всех изменениях по сервисам и предоставит быстрые ответы, связанные с получением выплат и других мер», — говорится в заявлении.

Как отметили в ведомстве, с помощью этого чат-бота пользователи могут в реальном времени отслеживать статус своих заявлений. Также сервис напоминает о записях на прием к врачу, оповещает о штрафах и предоставляет возможность их оплатить.

В Соцфонде России подчеркнули, что для корректной работы чат-бота необходимо, чтобы аккаунты на «Госуслугах» и в Max были зарегистрированы на один номер телефона.

17 февраля в пресс-службе Max заявили, что пользователи мессенджера за прошедшую неделю создали более 1 млн приватных каналов. Их совокупная аудитория с 10 февраля превысила 10 млн человек.

Ранее в России развеяли пять самых популярных мифов о безопасности Max.