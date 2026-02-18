Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча РФ, США и Украины в ЖеневеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

В мессенджер Max добавили чат-бот «Госуслуги»

Соцфонд России: чат-бот «Госуслуги» в Max сообщает о новшествах на портале
Владимир Астапкович/РИА Новости

Специальный чат-бот «Госуслуги», появившийся в мессенджере Max, оперативно сообщает пользователям обо всех изменениях на одноименном портале. Об этом рассказали в пресс-службе Социального фонда России, пишет РИА Новости.

«Для него (Max. — «Газета.Ru») создан специальный чат-бот «Госуслуги», который оперативно сообщит обо всех изменениях по сервисам и предоставит быстрые ответы, связанные с получением выплат и других мер», — говорится в заявлении.

Как отметили в ведомстве, с помощью этого чат-бота пользователи могут в реальном времени отслеживать статус своих заявлений. Также сервис напоминает о записях на прием к врачу, оповещает о штрафах и предоставляет возможность их оплатить.

В Соцфонде России подчеркнули, что для корректной работы чат-бота необходимо, чтобы аккаунты на «Госуслугах» и в Max были зарегистрированы на один номер телефона.

17 февраля в пресс-службе Max заявили, что пользователи мессенджера за прошедшую неделю создали более 1 млн приватных каналов. Их совокупная аудитория с 10 февраля превысила 10 млн человек.

Ранее в России развеяли пять самых популярных мифов о безопасности Max.
 
Теперь вы знаете
15 упражнений с фото при сидячей работе, чтобы почувствовать легкость в теле
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!