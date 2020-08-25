В Африке число жертв коронавируса превысило 28 тысяч, сообщается на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Отмечается, что всего на континенте заразились 1 195 702 человека. Больше всего заражений в ЮАР (611 450), Египте (97 478) и Нигерии (52 548).

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Заболевание вызывает новый тип коронавируса SARS-CoV-2. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку коронавируса пандемией. В мире число зараженных приблизилось к 24 млн, умерли больше 800 тысяч человек.

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