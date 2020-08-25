Готовивший теракт боевик ИГ* задержан в Стамбуле

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Боевик террористической организации «Исламское государство» (организация запрещена в России) задержан в Стамбуле, сообщает телеканал CNN Turk.

Сотрудники антитеррористического отдела департамента полиции установили, что мужчина приехал в Стамбул из другого города и готовился к проведению теракта, указано в сообщении.

Боевик был задержан в ходе спецоперации, при обыске в его гостиничном номере было изъято длинноствольное ружье, пять обойм и 150 патронов.

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