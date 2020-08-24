В больнице рассказали, в каком состоянии был госпитализирован Навальный

Заместитель главного врача омской больницы скорой помощи № 1 Анатолий Калиниченко сообщил, что блогер Алексей Навальный был госпитализирован в медучреждение без следов физического воздействия. Об этом пишет ТАСС.

При этом он находился полностью без сознания в коме неясного генеза. По словам специалиста, постановку заключения осложняло то, что такое состояние предполагает десятки возможных диагнозов.

Калиниченко рассказал, что к диагностике была привлечена лаборатория судебно-медицинской экспертизы. Навальный был направлен в токсикологическое отделение, поскольку одним из первых диагнозов было отравление.

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, откуда блогера доставили в больницу. 21 августа врачи заявили, что основной диагноз — это нарушение обмена веществ. В настоящий момент Навальный находится в коме, его состояние оценивается как нестабильно тяжелое.

Ранее в сети появились снимки Навального из кофейни томского аэропорта, на которых блогер пьет что-то из стакана, а также видеозапись с борта самолета, где ему стало плохо.

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