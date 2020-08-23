Более 20 рейсов задержано и отменено в московских аэропортах

В столичных аэропортах отменено и задержано 26 рейсов. Об этом следует из данных сервиса «Яндекс. Расписания».

Так, по состоянию на 0.55 мск, во Внуково отменено шесть вылетов.

При этом в Домодедово было отменено десять рейсов, а семь — задержано.

Кроме того, в Шереметьево два рейса задержано, а также один — задержан.

Данных о задержках и отменах рейсов в Жуковском нет.

С 27 марта российская сторона прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса. Также с 31 марта страна уменьшила количество вывозных рейсов по возвращению граждан на родину в связи с инфекцией и установила ограничения на количество прибывающих в Россию пассажиров. С 1 августа РФ восстановила международное авиасообщение с рядом стран.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В АТОР сообщили, с какими странами Россия может открыть границы с 1 сентября

— Грузия заинтересована в возобновлении авиасообщения с Россией

— Египет изменил правила въезда в страну для туристов