Спасательные работы в жилом доме после взрыва газа завершились в Ярославле

Сотрудник МЧС завершили поисково-спасательные работы на месте взрыва газа в подъезде жилого дома в Ярославле, сообщает ТАСС со ссылкой на слова начальника ГУ МЧС по региону Олега Бочарова.

По данным спасателей, жертвами взрыва стали три человека, в том числе один ребенок.

«Все фамилии (прописанных в доме людей — прим. «Газеты.Ru») известны, идентификацию провели, судьба всех также известна. Спасательные работы завершены. Будем сейчас принимать решение по укреплению конструкций», — сказал Бочаров.

Он добавил, что взрывом были повреждены 12 квартир, шесть из них — полностью разрушены.

21 августа в 10-этажном жилом доме в Ярославле прогремел взрыв. В результате произошло обрушение элементов здания с пятого по третий этаж. Основная версия взрыва — утечка газа.

Позже прокуратура начала проверку в связи со взрывом. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть человека).

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