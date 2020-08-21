В Ярославле введен режим ЧС из-за взрыва газа в жилом доме

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Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

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В Ярославле после взрыва газа в жилом доме объявлен режим ЧС. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на региональное правительство.

«На территории Ярославля объявлен режим ЧС городского уровня, реагируют силы и средства областной территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», — говорится в сообщении.

В Дзержинской территориальной администрации сейчас проходит заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, отмечают власти.

Ранее прокуратура начала проверку в связи со взрывом газа. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть человека).

21 августа в 10-этажном жилом доме в Ярославле прогремел взрыв. В результате произошло обрушение элементов здания с пятого по третий этаж. В настоящее время происходит эвакуация жильцов дома. По предварительным данным, один человек погиб и четверо пострадали. Основная версия взрыва — утечка газа.

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