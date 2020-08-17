Минздрав назвал число умерших и пострадавших в протестах в Белоруссии

Министр здравоохранения Белоруссии Владимир Караник сообщил, что всего во время протестов в республике погибли два человека, цитирует его tut.by.

Также, по данным главы ведомства, пострадали в акциях 158 человек, они находятся в больнице.

«У всех состояние стабильное, некритичное», — уточнил Караник.

После закрытия избирательных участков 9 августа в Белоруссии начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяют против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов голосования.

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