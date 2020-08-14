В МВД Белоруссии отвергли обвинения в издевательствах над задержанными

Заместитель главы МВД Белоруссии Александр Барсуков отверг обвинения правоохранительных органов республики в издевательствах над людьми, которые были задержаны во время акций протестов в стране. Видео было опубликовано в Telegram-канале Tut.by.

Как стало известно, Барсуков этой ночью приезжал к Центру изоляции правонарушителей на улице Окрестина в Минске. Там журналисты спросили его, почему над задержанными издевались.

«Никаких издевательств не было», — ответил на это Барсуков.

Вечером 13 августа из этого центра, куда доставляют задержанных на протестах, начали выпускать людей. Многие граждане жаловались на издевательства, избиения, а также ужасные условия содержания.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяют против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

За три дня протестов, по данным правозащитников, было произведено более 1 500 произвольных задержаний, более 600 человек получили административные аресты и штрафы, заведен ряд уголовных дел.

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