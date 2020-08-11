ОМОН начал разгонять людей, которые носят цветы к стихийному мемориалу в Минске

В Минске бойцы ОМОНа начали разгонять людей, которые стали носить цветы к месту, где накануне погиб протестующий. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем».

Отмечается, что проезжающие мимо этого места автомобили сигналят.

Ранее сообщалось, что возле станции метро «Пушкинская» в Минске десятки местных жителей кладут цветы в память о погибшем участнике акций протестов в городе после президентских выборов.

По словам местной жительницы Юлии, первым на место происшествия выбросил гвоздики человек из окна автомобиля, после приехал таксист с цветами, в дальнейшем стали подходить люди.

Ранее МВД Белоруссии сообщило о первом погибшем протестующем. Согласно сообщению ведомства, неустановленное взрывное устройство взорвалось в руке активиста, он получил травмы, несовместимые с жизнью. В МВД подчеркнули, что снаряд протестующий пытался кинуть в силовиков.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— У посольства Белоруссии в Москве началась акция протеста

— На место гибели протестующего жители Минска возложили цветы