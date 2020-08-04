Путин выразил Ливану соболезнования после мощного взрыва в Бейруте

Президент России Владимир Путин направил Ливану соболезнования в связи с жертвами после мощного взрыва в порту Бейрута. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Телеграмма с соболезнованиями была адресована президенту страны Мишелю Ауну.

«В России разделяют скорбь ливанского народа», — написал Путин.

Он также попросил передать слова поддержки и сочувствия семьям погибших, а раненым пожелал скорейшего выздоровления.

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