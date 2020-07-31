Среди погибших на турбазе в Алтайском крае двое детей, возбуждено дело
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Следователи возбудили уголовное дело после обнаружения тел четырех человек в номере на туристической базе в Алтайском крае. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление СК по региону.
По уточненным данным, в числе обнаруженных двое детей.
Дело возбудили по признакам преступления, предусмотренного статьей «Убийство двух и более лиц».
В настоящее время, сотрудники правоохранительных органов Алтайского района проводят осмотр места происшествия.
Предварительно установлено, что семья из четырех человек прибыла на базу 26 июля из Барнаула.
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