На торговый центр в Берлине совершено вооруженное нападение, есть пострадавшие
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Множество людей пострадало во время вооруженного нападения неизвестных на крупный торговый центр в Берлине, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление городской полиции.
«На Херманнплац совершено бандитское нападение. Мы находимся в настоящий момент на месте со многими коллегами», — сообщили правоохранители.
В спасательной службе германской столицы, в свою очередь, сообщили о множестве пострадавших при налете. Станция метро «Херманнплац» в настоящее время перекрыта. На месте работают сотрудники экстренных служб.
Обстоятельства нападения и точное количество пострадавших уточняется.
О задержании преступников не сообщается.