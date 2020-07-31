В Москве от коронавируса вылечились еще 1260 пациентов, сообщила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова. Об этом пишет ТАСС.

«Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1 260 пациентов», — сказала Ракова.

Всего в столице заразились 240 тысяч, выздоровели почти 178 тысяч, погибли 4,4 тысячи человек.

Первые два случая коронавируса выявили в России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В качестве мер президент России объявил нерабочие дни, регионы ввели самоизоляцию, границы закрылись. В мире число зараженных достигло 17 млн, умерли больше 650 тысяч человек.

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