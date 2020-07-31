Путин поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам

Президент России Владимир Путин поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам, пишет пресс-служба Кремля.

«Этот значимый для каждого мусульманина религиозный праздник является символом верности высоким духовным идеалам благочестия, справедливости и милосердия, любви к ближним, которые лежат в основе священного Корана», — говорится в поздравлении.

Президент также отметил весомый вклад мусульман в сохранение культурного многообразия России.

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