Путин поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам
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Президент России Владимир Путин поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам, пишет пресс-служба Кремля.
«Этот значимый для каждого мусульманина религиозный праздник является символом верности высоким духовным идеалам благочестия, справедливости и милосердия, любви к ближним, которые лежат в основе священного Корана», — говорится в поздравлении.
Президент также отметил весомый вклад мусульман в сохранение культурного многообразия России.
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