Число умерших от коронавируса в Москве увеличилось на 12 человек

Число скончавшихся от коронавируса в Москве за сутки увеличилось с 4434 до 4446 человек. Об этом сообщил оперативный штаб столицы.

Таким образом, ежедневный прирост числа умерших в городе составил 12 человек. У всех скончавшихся была пневмония и положительный результат на коронавирус.

По последним данным, в Москве было зафиксировано 239 315 случаев заражения COVID-19 и 176,4 тыс. выздоровевших. В России за прошедший день выявили еще 5 475 случаев коронавируса. Всего коронавирус зафиксировали у 828 990 жителей России, выздоровели 620 333 пациента, скончались — 13 673.

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