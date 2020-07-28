Дела сестер Хачатурян решено не объединять

Бутырский суд Москвы решил не объединять дела сестер Хачатурян, которых обвиняют в убийстве своего отца Михаила Хачатуряна. Об этом ТАСС сообщила адвокат Валентина Фролова.

28 июля в Москве состоялась досудебная подготовка по уголовному делу в отношении младшей из сестер Хачатурян, которую на момент совершения убийства отца признали невменяемой.

«Дело оставляют в Бутырском суде», — уточнила Фролова.

Планируется, что 31 июля Мосгорсуд в закрытом режиме проведет предварительное заседание по делу старших сестер Хачатурян, а 10 августа Бутырский суд Москвы займется рассмотрением по существу уголовного дела в отношении младшей сестры.

Сестры Хачатурян обвиняются в убийстве своего отца Михаила Хачатуряна. 28 июля 2018 года три девушки были задержаны. 14 июня 2019 года следствие предъявило им обвинение в окончательной редакции — убийство.

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