Генпрокуратура требует изъять имущество у Арашукова и его семьи

Генеральная прокуратура России предъявила семье бывшего сенатора Рауфа Арашукова гражданский иск об изъятии в пользу государства имущества почти на 1,5 млрд рублей. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По данным следствия, в период работы в госорганах Рауль и Рауф Арашуковы купили 75 объектов недвижимости, 14 автотранспортных средств, в том числе квартиры, жилые дома, отель и др.

Согласно информации ведомства, Рауль Арашуков в период с 2007 по 2017 год получил заработную плату в размере 65 млн 917 тыс. рублей, а Рауф с 2009 по 2018 год — 15 млн 651 тыс. 125 рублей. Тем не менее, они приобрели имущество на 1 млрд 469 млн 127 тыс. 512 рублей.

В Генпрокуратуре отмечают, что обвиняемые регистрировали имущество на родственников, личных водителей и охранников с целью скрыть его от надзорных органов.

Иск с ходатайством об изменении подсудности направлен в Верховный суд.

Ранее Следственный комитет России предъявил экс-сенатору Рауфу Арашукову обвинение по трем новым эпизодам: два — за превышение должностных полномочий и один — за ложный донос, а до этого — обвинение по статье 210 УК РФ (Участие в преступном сообществе).

Следствие считает, что его отец Рауль Арашуков дал сыну указание организовать два убийства: зампреда общественного молодежного движения «Адэге-Хэсэ» в Карачаево-Черкесии Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова. Всего по «делу Арашуковых» сейчас, помимо экс-сенатора и его отца, к ответственности привлечены более десяти человек. Предъявленные обвинения Арашуковы отвергают.

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