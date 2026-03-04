Размер шрифта
Макрон пообещал сбивать беспилотники Ирана на Ближнем Востоке

Макрон: Франция сбивала беспилотники Ирана и будет впредь
Philippe Magoni/Reuters

Франция участвовала в отражении ударов Ирана по дружественным ей странам Ближнего Востока и будет впредь оказывать им поддержку. Об этом заявил президент страны Эмманюэль Макрон во время телевизионного обращения к нации, транслировавшегося пресс-службой Елисейского дворца.

«Мы отреагировали немедленно и в первые часы конфликта в целях самообороны сбили беспилотные летательные аппараты, чтобы защитить воздушное пространство наших союзников», — подчеркнул Макрон.

Французский лидер напомнил, что у страны есть соглашения о военном сотрудничестве с Кувейтом, ОАЭ и Катаром. Также он пообещал «проявить солидарность» в отношениях с Ираком и Иорданией.

«В дополнение к уже имеющимся средствам, в последние часы были развернуты истребители Rafale, системы противовоздушной обороны и воздушные радары, и мы будем продолжать эти усилия столько, сколько будет необходимо», — резюмировал Макрон.

До этого президент Франции назвал действия Соединенных Штатов и Израиля нарушением международного права. При этом он отметил, что мир на Ближнем Востоке возможен только путем дипломатии, а также подчеркнул, что Франция не поддерживает военные методы.

28 февраля Вашингтон совместно с Иерусалимом начали военную операцию против Тегерана. Тогда президент США Дональд Трамп объяснил удары по Ирану нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

Ранее Макрон рассказал о переброске авианосца «Шарль де Голль» в Средиземное море.

 
