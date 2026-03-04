Иран запустил ракеты по нескольким странам

Иран запустил ракеты по Израилю, Иордании и Катару. Об этом говорится в официальных заявлениях военных ведомств и сообщениях СМИ.

Израильские средства противовоздушной обороны зафиксировали выпущенные из Ирана баллистические ракеты, сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля. В связи с этим командование тыла направило на мобильные телефоны в районы, которые могут подвергнуться атаке, директиву о мерах предосторожности.

В столице Иордании Аммане, в связи с угрозой ракетного удара, объявлена воздушная тревога. Сирены раздаются также в расположенном на побережье Красного моря порту Акаба и нескольких крупных городах страны. Об этом сообщает панарабский телеканал Al Jazeera.

Министерство обороны Катара заявило о пуске двух ракет со стороны Ирана. Первая ракета была сбита силами противовоздушной обороны, второй удалось нанести удар по военной базе Аль-Удейд, где располагается американский военный контингент. В оборонном ведомстве подчеркнули, что пострадавших нет.

3 марта Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM) сообщило, что Иран осуществляет неизбирательные ракетные удары в ходе ответных действий на американо-израильскую военную операцию.

Ранее в Иране заявили, что США и Израиль в ближайшие дни будут вынуждены прекратить войну.