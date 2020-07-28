Источник: в Иркутской области нашли пропавший больше недели назад Ан-2

Пропавший больше недели назад самолет Ан-2 нашли в Иркутской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Поступила информация, что в Усольском районе Иркутской области обнаружен пропавший самолет Ан-2, на борту которого находились шесть человек», — рассказал источник.

Он добавил, что информация уточняется.

Самолет Ан-2 пропал в Бурятии 19 июля. «Кукурузник» должен был совершить опыление лесов от тутового шелкопряда. После вылета самолет перестал отвечать на сигналы. На его борту находились два члена экипажа и четверо пассажиров. Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

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