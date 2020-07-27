Под Одессой ввели режим ЧС из-за танкера «Делфи»

Ситуация с танкером «Делфи», который затонул у берегов Одессы, признана региональным правительством чрезвычайной ситуацией. Об этом у себя в Facebook заявил глава региона Максим Куцый.

«Провели заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям по затонувшему танкеру «Делфи». Главное – ситуация признана как чрезвычайная, местного уровня», — написал он.

Отмечается, что теперь это должна подтвердить экспертная комиссия Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины. Это даст государству исключительное право на ликвидацию танкера.

Также сообщается, что с подачи Госэкоинспекции будет пересчитан ущерб, причиненный экологии.

Ранее сообщалось, что содержание нефтепродуктов в месте крушения танкера «Делфи» у берегов Одессы превысило норму в 157 раз.

Танкер под флагом Молдавии сорвало с якоря и унесло в сторону Одессы, где он сел на мель в ночь на 22 ноября. Экипаж судна был эвакуирован. По данным Морского агентства Молдавии, танкер лишили права ходить под флагом страны более года назад.

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