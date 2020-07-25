Вакцинация от COVID-19 в России будет добровольной
В России вакцинация от коронавируса будет добровольной, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Мы видим, что интерес населения (к вакцине. — прим. «Газеты.Ru») очень высокий», — добавил Мурашко, выступая в эфире канала «Россия 1».
По словам министра, вакцинация будет происходить поэтапно, в первую очередь будут привиты медицинские работники.
Он также отметил, что в настоящее время заканчиваются испытания вакцины, разработанной центром Гамалеи. Центр «Вектор» получает разрешение на проведение клинических испытаний.
Как сообщалось, в России над созданием вакцины трудятся как минимум 17 научных организаций. 20 июля успешно завершились испытания сыворотки, разработанной Минобороны и Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.
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