Заложникам в Луцке передали воду

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Полиция передала заложникам в Луцке упаковки воды, сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко на своей странице в Facebook.

«Первые результаты переговоров в Луцке. Максим Кривош разрешил полиции передать упаковки воды», — написал Геращенко.

Воду заложникам передал первый заместитель главы Национальной полиции Украины Евгений Коваль.

Ранее вооруженный мужчина взял в заложники пассажиров рейсового автобуса и угрожал взрывом — преступник сообщил, что у него есть гранаты и другое оружие. Центр города перекрыт, на месте работают отряды спецназначения — специалисты ведут переговоры с захватчиком.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию событий в Луцке.

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