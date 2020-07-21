Заложникам в Луцке передали воду
Полиция передала заложникам в Луцке упаковки воды, сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко на своей странице в Facebook.
«Первые результаты переговоров в Луцке. Максим Кривош разрешил полиции передать упаковки воды», — написал Геращенко.
Воду заложникам передал первый заместитель главы Национальной полиции Украины Евгений Коваль.
Ранее вооруженный мужчина взял в заложники пассажиров рейсового автобуса и угрожал взрывом — преступник сообщил, что у него есть гранаты и другое оружие. Центр города перекрыт, на месте работают отряды спецназначения — специалисты ведут переговоры с захватчиком.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию событий в Луцке.
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