Глава Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный объявил о ликвидации ФБК. Об этом он написал на своем сайте.

Навальный сообщил о намерении закрыть фонд, добавив, что «это не учебная тревога».

По его словам, фонд, основанный им 9 лет назад, у него «отняли».

Он приложил скриншот, где видно, что сумма долга ФБК по штрафам составляет 29 млн руб.

«Сумма огромная, и я даже не вижу смысла ее собирать», — написал он.

По его словам, он намерен в будущем перевести фонд на другое юрлицо.

Ранее Главное следственное управление СКР по Москве возбудило в отношении Навального дело по ч. 2 ст. 128.1 УК РФ («Клевета»). По данным ведомства, 2 июня 2020 года Навальный разместил видеоролик, опубликовав комментарий, содержащий заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство ветерана Великой Отечественной войны И.С. Артеменко.