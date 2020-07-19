В Башкирии более 350 спасателей тушат пожар в заповеднике

В Бурзянском районе Башкирии более 350 спасателей тушат лесной пожар, частично охвативший заповедник, пишет РИА «Новости» со ссылкой на МЧС.

«На сегодняшний день из пяти очагов пожара... один пожар... полностью ликвидирован, один пожар.. локализован», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на место стянуты дополнительные силы: работают 352 пожарных и 103 единицы техники. Площадь пожара не уточняется.

Уточняется, что возгорание произошло в скальных частях, где затруднено применение крупной пожарной техники, поэтому преимущественно используются ручные средства. Горит больше 170 га лесов.

В районе действует режим чрезвычайной ситуации.

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