В Дагестане полицейский подозревается в сбыте наркотиков

В Дагестане капитан полиции подозревается в сбыте наркотиков и злоупотреблении должностными полномочиями, пишет «Регион.online» со ссылкой на источники в УФСБ по республике.

«Капитан полиции подделал официальные документы и материалы оперативно-служебной деятельности. Кроме того, ему вменяют незаконный сбыт наркотиков», — сказал источник.

Следователи возбудили уголовное дело. Детали преступлений не разглашаются.

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