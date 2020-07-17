Американский Эшвилл принял резолюцию о репарациях афроамериканцам
Городской совет Эшвилла, Северная Каролина, единогласно принял резолюцию о репарациях афроамериканскому населению за время рабства, сообщает CNN.
За резолюцию проголосовали 7 членов совета, против – ни одного, указано в сообщении. При этом резолюция не предполагает прямых денежных выплат афроамериканцам.
Репарации будут выплачены в форме вложений в модернизацию сфер, в которых афроамериканское население сталкивается с неравенством, передает CNN.
Резолюция содержит призыв к «формированию политики и программ, которые будут способствовать <…> решению проблемы репараций, причитающихся чернокожему сообществу».
Протесты против расизма начались в США после гибели афроамериканца Джорджа Флойда при задержании.
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