Американский Эшвилл принял резолюцию о репарациях афроамериканцам

Городской совет Эшвилла, Северная Каролина, единогласно принял резолюцию о репарациях афроамериканскому населению за время рабства, сообщает CNN.

За резолюцию проголосовали 7 членов совета, против – ни одного, указано в сообщении. При этом резолюция не предполагает прямых денежных выплат афроамериканцам.

Репарации будут выплачены в форме вложений в модернизацию сфер, в которых афроамериканское население сталкивается с неравенством, передает CNN.

Резолюция содержит призыв к «формированию политики и программ, которые будут способствовать <…> решению проблемы репараций, причитающихся чернокожему сообществу».

Протесты против расизма начались в США после гибели афроамериканца Джорджа Флойда при задержании.

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