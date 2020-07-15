Первые добровольцы испытаний вакцины от коронавируса выписаны из госпиталя Бурденко
Первая группа добровольцев-участников испытаний вакцины от коронавируса выписана из госпиталя имени Бурденко. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны России.
«Первая группа добровольцев-участников клинических испытаний вакцины от коронавируса COVID-19, проводимых Минобороны России совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, закончила свое участие в исследованиях», — говорится в сообщении.
Уточняется, что группа была выписана из филиала главного военного клинического госпиталя имени Бурденко.
Перед выпиской добровольцы прошли контрольное обследование и сдали кровь для исследования выработки иммунного ответа. Отмечается, что главной задачей исследования для первой группы была проверка безопасности и переносимости компонентов вакцины.
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