Первые добровольцы испытаний вакцины от коронавируса выписаны из госпиталя Бурденко

Первая группа добровольцев-участников испытаний вакцины от коронавируса выписана из госпиталя имени Бурденко. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны России.

«Первая группа добровольцев-участников клинических испытаний вакцины от коронавируса COVID-19, проводимых Минобороны России совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, закончила свое участие в исследованиях», — говорится в сообщении.

Уточняется, что группа была выписана из филиала главного военного клинического госпиталя имени Бурденко.

Перед выпиской добровольцы прошли контрольное обследование и сдали кровь для исследования выработки иммунного ответа. Отмечается, что главной задачей исследования для первой группы была проверка безопасности и переносимости компонентов вакцины.

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