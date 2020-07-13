Ивану Сафронову предъявлено обвинение в госизмене
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Советнику главы Роскосмоса Ивану Сафронову предъявлено обвинение в государственной измене, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на его адвоката Ивана Павлова.
Сафронова обвиняют по статье 275 УК РФ («Государственная измена»).
Сам Сафронов свою вину не признал, рассказал защитник.
7 июля Сафронов был задержан в столице по подозрению в госизмене. Следственные органы обратились в Лефортовский суд с ходатайством о заключении его под стражу. При этом в Роскосмосе заявили, что он не имел доступа к государственной тайне.
До своего назначения советником главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина Сафронов работал в газетах «Коммерсантъ» и «Ведомости». Он был уволен после статьи о возможной отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.
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