Ивану Сафронову предъявлено обвинение в госизмене

Советнику главы Роскосмоса Ивану Сафронову предъявлено обвинение в государственной измене, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на его адвоката Ивана Павлова.

Сафронова обвиняют по статье 275 УК РФ («Государственная измена»).

Сам Сафронов свою вину не признал, рассказал защитник.

7 июля Сафронов был задержан в столице по подозрению в госизмене. Следственные органы обратились в Лефортовский суд с ходатайством о заключении его под стражу. При этом в Роскосмосе заявили, что он не имел доступа к государственной тайне.

До своего назначения советником главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина Сафронов работал в газетах «Коммерсантъ» и «Ведомости». Он был уволен после статьи о возможной отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Источник: Сафронов отказался от дачи показаний