В РПЦ оценили решение Турции по сохранению статуса мечети у собора Святой Софии

В РПЦ прокомментировали решение Турции по сохранению статуса мечети у собора Святой Софии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимира Легойду.

В РПЦ выразили сожаление в связи с принятием такого решения.

По мнению Легойды, турецкие власти не прислушались к обеспокоенности РПЦ и других поместных православных церквей.

Ранее глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу заявил, что власти намерены превратить собор Святой Софии в мечеть без учета мнения иностранных государств.

Дискуссия насчет будущего собора Святой Софии в Стамбуле развернулась в очередной раз после того, как 29 мая, в годовщину падения Константинополя, в храме прошло чтение Корана. Позже Эрдоган поручил рассмотреть возможность превращения Софии в мечеть.

С 1985 года собор Святой Софии включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

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