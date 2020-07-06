Япония эвакуирует еще 31 тысячу граждан из-за ливней

Юго-западная префектура Оита на острове Кюсю эвакуирует 31 тысячу человек из-за сильных дождей, сообщает телеканал NHK.

Из-за проливных дождей в префектуре появилась угроза оползней и разлива рек. К настоящему моменту уже погибли 42, без вести пропали 11 человек. Подтоплены около тысячи гектаров.

В зоне стихийного бедствия находятся около 10 тысяч военнослужащих, которые помогают спасателям. По прогнозам, дожди продолжатся.

Ранее аналогичные постановления об эвакуации издали префектура Нагасаки в отношении почти 140 тысяч жителей и префектура Фукуока в отношении 270 тысяч жителей.

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