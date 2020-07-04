Далай-лама пообещал дожить до 113 лет

Духовный лидер буддистов Далай-лама XIV, которому 6 июля исполнится 85 лет, пообещал прожить до 113 лет. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на его почетного представителя верховного ламу Калмыкии Тэло Тулку Ринпоче.

По его словам, Далай-лама XIV уже прошел долгий жизненный путь, но не собирается останавливаться и хочет прожить еще 28 лет.

«Его Святейшество Далай-лама дал обещание пребывать с нами до 113 лет», — сказано в послании Ринпоче.

Ринпоче отметил, что для буддистов Далай-лама воплощение Будды сострадания Авалокитешвары, но в то же время он лауреат Нобелевской премии мира. Заключая, он подчеркнул, что Далай-лама призывает всех жить мирно «в духе диалога, единения и дружбы», проявлять ко всем уважение.

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