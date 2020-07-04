Под Томском загорелся старинный деревянный храм

В селе Зоркальцево под Томском загорелся бревенчатый православный храм. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.

Сообщение о пожаре поступило спасателям в 10.34 мск. На месте работают более 30 человек и более 10 единиц техники. Площадь пожара уточняется.

На данный момент возгорание удалось локализовать. Информации о пострадавших не поступало.

Отмечается, что пожар охватил однопрестольную деревянную церковь, освященную в честь иконы Божией Матери Одигитрии Смоленской 18 мая 1873 года.

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