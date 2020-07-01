В Доме культуры в Гусь-Хрустальном ликвидировали открытое горение

Пожарные смогли ликвидировать возгорание в Доме культуры города Гусь-Хрустального во Владимирской области, сообщили в ГУ МЧС по региону.

Известно, что в 23.00 пламя в ДК было локализовано на площади 2,4 тысячи кв. м. По некоторым данным, огонь повредил сцену, зрительный зал и часть третьего этажа здания.

«В 03.00 произошла ликвидация открытого горения», — приводит сообщение МЧС «Интерфакс».

По словам врио начальника ГУ МЧС России по региону Руслана Блинова, поджог рассматривает как одна из версий возникновения пожара. Вторая версия — электротехническая.

Информация о пострадавших и погибших в результате инцидента не уточняется.

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