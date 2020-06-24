Мурашко оценил возможность всплеска заболеваемости COVID-19
Возможность нового всплеска заболеваемости коронавирусной инфекцией в мире зависит от уровня популяционного иммунитета и интенсивности распространения вируса, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Об этом сообщает РИА «Новости».
Для предотвращения такой возможности сохраняется ряд карантинных мер, отметил Мурашко.
В Москве уже наблюдается рост уровня популяционного иммунитета, что позволяет снижать заболеваемость, добавил министр. Он подчеркнул, что тем, кто не переболел, необходимо соблюдать меры предосторожности.
По последней информации, в России выявлен 606 881 случай новой коронавирусной инфекции, из них 8 513 — с летальным исходом. Выздоровели 368 822 человека.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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