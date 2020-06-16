Мурашко заявил о низкой изменчивости коронавируса

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что коронавирус в настоящее время достаточно стабилен, его изменчивость не велика, сообщает РИА «Новости».

«Вариативность, изменчивость этого вируса не велика в целом <...> Система мер, которая касается профилактики и лечения, будет строиться по единым принципам», — сказал Мурашко.

По его словам, мониторинг особенностей COVID-19 идет по всему миру и специалисты отмечают стабильность новой инфекции.

В России выявлено 545 тыс. заражений коронавирусом, скончались 7248 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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