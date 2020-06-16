СК завел уголовное дело из-за столкновения двух самолетов в Пулково
Следственный комитет России возбудил уголовное дело из-за касательного столкновения двух самолетов в петербургском аэропорту Пулково, передает ТАСС.
«Органами Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)», — заявили в СК.
14 июня на взлетно-посадочной полосе аэропорта Пулково произошло столкновение Boeing 737 и Airbus 320. В результате инцидента никто не пострадал.
Отмечается, что Boeing 737 задел крылом хвост Airbus 320 во время руления.
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