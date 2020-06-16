Один из раненных в перестрелке в Ингушетии умер на операционном столе
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Один из трех раненных во время перестрелки в Назрани умер в больнице, его состояние было крайне тяжелое. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя регионального минздрава.
Отмечается, что он скончался во время проведения хирургической операции.
Ранее стало известно, что в результате стрельбы погибли 4 человека, включая полицейского. Всего в перестрелке участвовало 15 человек.
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