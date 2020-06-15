Прокуратура сочла законным возбужденное против Навального дело

Прокуратура Москвы признала законным возбуждение уголовного дела о клевете против Алексея Навального. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Москвы.

Уточняется, что в органах изучили данное дело в порядке надзора.

До этого стало известно, что заведенное против Навального дело по ч. 2 ст. 128.1 УК РФ связано с его высказыванием в адрес ветерана Великой Отечественной войны.

По данным ведомства, 2 июня 2020 года Навальный разместил видеоролик, опубликовав комментарий, содержащий заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство ветерана Великой Отечественной войны И.С. Артеменко.

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