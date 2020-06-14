Прокуратура займется проверкой после столкновения самолетов в Пулково

Северо-Западная транспортная прокуратура займется проверкой после столкновения самолетов в аэропорту Пулково. Об этом сообщает РИА «Новости».

Проверка инициирована по факту соблюдения прав пассажиров и законодательства о безопасности полетов.

Ранее днем на взлетно-посадочной полосе произошло столкновение Boeing 737 и Airbus 320. В результате инцидента никто не пострадал.

В прокуратуре отметили, что Boeing 737 задел крылом хвост Airbus 320 во время руления.

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