Прокуратура займется проверкой после столкновения самолетов в Пулково
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Северо-Западная транспортная прокуратура займется проверкой после столкновения самолетов в аэропорту Пулково. Об этом сообщает РИА «Новости».
Проверка инициирована по факту соблюдения прав пассажиров и законодательства о безопасности полетов.
Ранее днем на взлетно-посадочной полосе произошло столкновение Boeing 737 и Airbus 320. В результате инцидента никто не пострадал.
В прокуратуре отметили, что Boeing 737 задел крылом хвост Airbus 320 во время руления.
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