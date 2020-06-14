На место ЧС в Норильске доставили дополнительные емкости для сбора нефтепродуктов

Дополнительные емкости для сбора водонефтяной смеси доставлены на место ликвидации чрезвычайной ситуации в Норильске, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

К ликвидации последствий разлива топлива привлечены 743 человека и 301 единица техники, заявили в пресс-службе.

По последней информации, в Норильске собрано 25,7 тыс. кубометров загрязненной нефтепродуктами воды.

В конце мая текущего года в ТЭЦ №3 в Норильске произошла разгерметизация резервуара с топливом, в результате чего нефтепродукты попали в реку Амбарная. Площадь разлива составила более 180 тыс. кв. м.

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