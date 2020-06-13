Людей эвакуируют из «Афимолл Сити» из-за возгорания

Из торгового центра Москвы «Афимолл Сити» начали выводить работников и посетителей из-за возгорания. Об этом сообщили ТАСС в МЧС по городу.

«До прибытия пожарно-спасательных подразделений из здания были эвакуированы около 400 человек», — уточнили в МЧС.

По данным ведомства, небольшой пожар на площади 0,5 кв. м произошел из-за загорания бумаги. Его оперативно потушили сотрудники центра.

Другие подробности инцидента не приводятся.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— На юге Москвы загорелся ТЦ

— При тушении возгорания в детском ТЦ в Москве пострадали трое пожарных

— Пожар произошел в 22-этажном доме на юге Москвы