Институт Гамалеи назвал дату начала производства вакцины от COVID-19 в России

Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф.Гамалеи Минздрава России (НИЦЭМ) приступит к промышленному производству вакцины от коронавирусной инфекции в сентябре. Об этом сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова, передает «Интерфакс».

«Предполагаемый период предоставления регистрационного досье и государственной регистрации — август», — уточнила она.

По состоянию на 13 июня в России выявлено 520 129 случаев коронавируса. В общей сложности зарегистрировано 6 829 летальных исходов, вылечился от инфекции 274 641 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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