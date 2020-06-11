Собянин призвал не расслабляться из-за снижения заболеваемости COVID-19

Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия 24» заявил, что не нужно расслабляться, несмотря на снижение заболеваемости коронавирусом нового типа.

При этом градоначальник отметил, что «говорить о том, что» в столице «ничего не снижается, совершенно неверно».

Ранее Собянин заявил о постоянном снижении показателей по коронавирусу в Москве, которое наблюдается с мая.

Согласно последним данным, в столице выявлено более 200 тыс. случаев COVID-19, выздоровело 115 769 человек, 3 138 пациентов скончались.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.