Устроивший стрельбу в мечети Осло приговорен к 21 году тюрьмы

Суд Норвегии приговорил Филипа Мансхауса к 21 году тюрьмы за стрельбу в мечети близ Осло 10 августа 2019 года. Об этом сообщает SVT Nyheter.

Согласно уголовному праву страны, осужденный может находиться в заключении до тех пор, пока его не перестанут считать опасным для общества, то есть фактически пожизненно.

Тогда, в результате стрельбы мужчина застрелил свою семнадцатилетнюю сводную сестру.

По приговору суда Мансхаус также должен возместить ущерб своей мачехе и трем человекам, которые находились в мечети в момент стрельбы.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Подозреваемый в стрельбе в мечети под Осло рассказал о своих мотивах

— Подозреваемый в стрельбе в мечети под Осло снимал преступление на видео

— Подозреваемого в стрельбе в мечети под Осло арестовали на 4 недели